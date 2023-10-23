На Херсонщину вдень ворог скинув 4 авіабомби і вибухівку з дрона, є травмовані - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні вдень обстріляли Бериславщину у Херсонські області, відомо про 2 травмованих, повідомили у понеділок у Херсонській ОВА, пише УНН.
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"По одному з сіл громади випустили 4 авіабомби. Внаслідок удару постраждав 55-річний чоловік. Безпосередньо на Берислав ворог скинув вибухівку з дрона. Постраждала жінка", - повідомили в ОВА у Telegram.
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Як повідомляється, чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, медики продовжують обстежувати потерпілого. У жінки - контузія.
Також пошкоджено автівку.
Нагадаємо
Раніше 23 жовтя російські війська обстріляли селище Дар'ївка Херсонської області, внаслідок чого у місцевого жителя, за даними голови ОВА, відірвало нижню кінцівку.