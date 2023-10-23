На Херсонскую область днем враг сбросил 4 авиабомбы и взрывчатку с дрона, есть травмированные - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Российские войска сегодня днем обстреляли Бериславщину в Херсонской области, известно о 2 травмированных, сообщили в понедельник в Херсонской ОВА, пишет УНН.
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"По одному из сел громады выпустили 4 авиабомбы. В результате удара пострадал 55-летний мужчина. Непосредственно на Берислав враг сбросил взрывчатку с дрона. Пострадала женщина", - сообщили в ОВА в Telegram.
Детали
Как сообщается, мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой, медики продолжают обследовать пострадавшего. У женщины - контузия.
Также поврежден автомобиль.
Напомним
Ранее 23 октября российские войска обстреляли поселок Дарьевка Херсонской области, в результате чего у местного жителя, по данным главы ОВА, оторвало нижнюю конечность.