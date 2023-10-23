На Херсонскую область днем враг сбросил 4 авиабомбы и взрывчатку с дрона, есть травмированные - ОВА

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"По одному из сел громады выпустили 4 авиабомбы. В результате удара пострадал 55-летний мужчина. Непосредственно на Берислав враг сбросил взрывчатку с дрона. Пострадала женщина", - сообщили в ОВА в Telegram.

Детали

Как сообщается, мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой, медики продолжают обследовать пострадавшего. У женщины - контузия.

Также поврежден автомобиль.

Напомним

Ранее 23 октября российские войска обстреляли поселок Дарьевка Херсонской области, в результате чего у местного жителя, по данным главы ОВА, оторвало нижнюю конечность.