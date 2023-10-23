росіяни обстріляли Дар’ївку на Херсонщині: є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. російські війська у понеділок обстріляли селище Дар’ївка Херсонської області, внаслідок чого у місцевого жителя відірвало нижню кінцівку. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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“Через ворожий обстріл Дар’ївки постраждав чоловік. До лікарні доставили постраждалого 49-річного місцевого жителя. Сьогодні вдень він потрапив під обстріл. У нього мінно-вибухова травма, травматична ампутація нижньої кінцівки та шок. Медики надають потерпілому необхідну допомогу”, - написав Прокудін у Telegram.
Доповнення
російські війська у ніч на 23 жовтня випустили по селах Бериславського та Херсонського районів Херсонщини 14 авіабомб, одна людина отримала поранення.