росіяни обстріляли Дар’ївку на Херсонщині: є постраждалий

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“Через ворожий обстріл Дар’ївки постраждав чоловік. До лікарні доставили постраждалого 49-річного місцевого жителя. Сьогодні вдень він потрапив під обстріл. У нього мінно-вибухова травма, травматична ампутація нижньої кінцівки та шок. Медики надають потерпілому необхідну допомогу”, - написав Прокудін у Telegram.

Доповнення

російські війська у ніч на 23 жовтня випустили по селах Бериславського та Херсонського районів Херсонщини 14 авіабомб, одна людина отримала поранення.