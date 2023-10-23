Армія рф за ніч випустила по Херсонщині 14 авіабомб, загалом атакувала українські міста 19 разів - МВС

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Цієї ночі ворог завдав 19 обстрілів по території України. Під удар потрапили 8 населених пунктів. Зокрема, російські війська у ніч на 23 жовтня випустили по селах Бериславського та Херсонського районів Херсонщини 14 авіабомб, одна людина отримала поранення. Про це повідомив у понеділок міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише УНН.