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Армія рф за ніч випустила по Херсонщині 14 авіабомб, загалом атакувала українські міста 19 разів - МВС

Київ • УНН

 • 125633 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Цієї ночі ворог завдав 19 обстрілів по території України. Під удар потрапили 8 населених пунктів. Зокрема, російські війська у ніч на 23 жовтня випустили по селах Бериславського та Херсонського районів Херсонщини 14 авіабомб, одна людина отримала поранення. Про це повідомив у понеділок міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише УНН.

Армія рф за ніч випустила по Херсонщині 14 авіабомб, загалом атакувала українські міста 19 разів - МВС

Цитата

“Херсонська область: упродовж ночі російські військові атакували Бериславський та Херсонський райони. По селах Тягинка, Придніпровське та Микільське було випущено 14 авіабомб. Внаслідок атаки росіян одна людина дістала поранення. Також під обстріл потрапило село Кізомис”, - повідомив голова МВС у Telegram.

Доповнення

Крім того, зі слів Клименка, в Донецькій області близько 22:00 російські військові атакували об'єкт інфраструктури. Упродовж кількох годин підрозділи ДСНС ліквідували пожежу, яка виникла.

У Сумській області вночі окупанти обстріляли з мінометів населені пункти Зноб-Новгородське та Стара Гута у Шосткинському районі. Пошкоджено приватний будинок. Жертв та постраждалих немає.

Також у ніч на 23 жовтня ворожі війська атакували Одеську область за допомогою БПЛА. Безпілотник був збитий салами ППО. Уламками пошкоджено складське приміщення, яке не функціонувало. Рятувальники приборкали пожежу, повідомив Клименко.

Доповнення

російські війська за минулу добу 73 рази обстріляли Херсонську область, поцілили зокрема у завод у Херсоні, об'єкт критичної інфраструктури та церкву в області.

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