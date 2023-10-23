Армия рф за ночь выпустила по Херсонщине 14 авиабомб, в общем атаковала украинские города 19 раз - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Этой ночью враг нанес 19 обстрелов по территории Украины. Под удар попали 8 населенных пунктов. В частности, российские войска в ночь на 23 октября выпустили по селам Бериславского и Херсонского районов Херсонщины 14 авиабомб, один человек получил ранения. Об этом сообщил в понедельник министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.
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“Херсонская область: в течение ночи российские военные атаковали Бериславский и Херсонский районы. По селам Тягинка, Приднепровское и Никольское было выпущено 14 авиабомб. В результате атаки россиян один человек получил ранения. Также под обстрел попало село Кизомыс”, - сообщил глава МВД в Telegram.
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Кроме того, по словам Клименко, в Донецкой области около 22:00 российские военные атаковали объект инфраструктуры. В течение нескольких часов подразделения ГСЧС ликвидировали возникший пожар.
В Сумской области ночью оккупанты обстреляли из минометов населенные пункты Зноб-Новгородское и Старая Гута в Шосткинском районе. Поврежден частный дом. Жертв и пострадавших нет.
Также в ночь на 23 октября вражеские войска атаковали Одесскую область с помощью БПЛА. Беспилотник был сбит салями ПВО. Обломками повреждено складское помещение, которое не функционировало. Спасатели укротили пожар, сообщил Клименко.
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российские войска за минувшие сутки 73 раза обстреляли Херсонскую область, попали в частности в завод в Херсоне, объект критической инфраструктуры и церковь в области.