По Херсону росіяни випустили 46 снарядів, область атакували 73 рази - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу 73 рази обстріляли Херсонську область, поцілили зокрема у завод у Херсоні, об'єкт критичної інфраструктури та церкву в області, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 73 обстріли, випустивши 469 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", РПГ, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 46 снарядів", - написав прокудін у Telegram.
Зі слів голови ОВА, "російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури, інженерну споруду, комунальне підприємство, навчальний заклад та церкву у Херсонському районі; територію транспортного підприємства та завод у Херсоні".
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