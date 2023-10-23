У небі над Україною за ніч знищили ракету Х-59 та 14 ударних дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Сили оборони у небі над Україною у ніч на 23 жовтня знищили запущені російськими військами ракету Х-59, 13 дронів типу Shahed та ще один ударний дрон невстановленого типу, повідомили у понеділок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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Як повідомляється, у ніч на 23 жовтня російські окупаційні війська атакували «шахедами», керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу.
«Шахедами» противник атакував із півдня (мис Чауда, Крим), спрямував їх у різних напрямках – південні, східні та центральні регіони України, по маршруту слідування ударних БплА працювала протиповітряна оборона.
Ракету Х-59 застосовано із літака Су-34 з повітряного простору ТОТ Запорізької області, безпілотник не встановленого типу, імовірно, був запущений з північного кордону.
Цитата
"Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, усі повітряні цілі було знищено: 13 БпЛА “Shahed-136/131”, 1 керовану авіаційну ракету Х-59, 1 ударний БпЛА (тип не встановлено)", - ідеться у повідомленні.
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Над Дніпропетровщиною під ранок збили ворожу ракету.