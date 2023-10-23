Над Дніпропетровщиною під ранок збили ворожу ракету - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У небі над Дніпропетровською областю під ранок збили запущену російськими військами ракету, повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Ніч на Дніпропетровщині минула без ворожих атак. А під ранок агресор спрямував на нашу область ракету. Її знищили оборонці з ПвК "Схід", - написав Лисак у Telegram.
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