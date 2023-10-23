Над Одещиною ППО збила 9 ворожих дронів, 1 – на Вінничині, є пошкодження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У ніч на 23 жовтня протиповітряна оборона України збила ворожих безпілотників на Одещині, ще один — на Вінничині. Про це повідомили у Силах оборонах Півдня, передає УНН.
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Зазначається, що нічна атака ворога ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed-131/136 тривала понад 3,5 години.
Сили протиповітряної оборони на південному напрямку працювали потужно і зосереджено.
Ворог спрямував дрони-камікадзе з кримського мису Чауда по припортовій інфраструктурі Одещини. Заходили на удар вони переважно з моря, де їх і зустріли підрозділи протиповітряної оборони.
Уламками збитого дрона було пошкоджено дах складської будівлі об'єкта припортової інфраструктури в Одеському районі. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Люди не постраждали.
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