Над Одесской областью ПВО сбила 9 вражеских дронов, 1 - в Винницкой области, есть повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В ночь на 23 октября противовоздушная оборона Украины сбила вражеских беспилотников в Одесской области, еще один — в Винницкой области. Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает УНН.
Детали
Отмечается, что ночная атака врага ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-131/136 продолжалась более 3,5 часов.
Силы противовоздушной обороны на южном направлении работали мощно и сосредоточенно.
Враг направил дроны-камикадзе с крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесской области. Заходили на удар они преимущественно с моря, где их и встретили подразделения противовоздушной обороны.
Обломками сбитого дрона была повреждена крыша складского здания объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар оперативно потушили огнеборцы. Люди не пострадали.
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