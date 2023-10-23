Над Одесской областью ПВО сбила 9 вражеских дронов, 1 - в Винницкой области, есть повреждения

Детали

Отмечается, что ночная атака врага ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-131/136 продолжалась более 3,5 часов.

Силы противовоздушной обороны на южном направлении работали мощно и сосредоточенно.

Враг направил дроны-камикадзе с крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесской области. Заходили на удар они преимущественно с моря, где их и встретили подразделения противовоздушной обороны.

Обломками сбитого дрона была повреждена крыша складского здания объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар оперативно потушили огнеборцы. Люди не пострадали.

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