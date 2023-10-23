Над Днепропетровской областью под утро сбили вражескую ракету - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В небе над Днепропетровской областью под утро сбили запущенную российскими войсками ракету, сообщил в понедельник глаава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Ночь в Днепропетровской области прошла без вражеских атак. А под утро агрессор направил на нашу область ракету. Ее уничтожили защитники из воздушного командования "Восток", - написал Лысак в Telegram.
Напомним
Над Одесской областью ПВО сбила 9 вражеских дронов, 1 - в Винницкой области, есть повреждения.