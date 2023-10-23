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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Днепропетровской областью под утро сбили вражескую ракету - ОВА

Киев • УНН

 • 170963 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В небе над Днепропетровской областью под утро сбили запущенную российскими войсками ракету, сообщил в понедельник глаава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Над Днепропетровской областью под утро сбили вражескую ракету - ОВА

Цитата

"Ночь в Днепропетровской области прошла без вражеских атак. А под утро агрессор направил на нашу область ракету. Ее уничтожили защитники из воздушного командования "Восток", - написал Лысак в Telegram.

Напомним

Над Одесской областью ПВО сбила 9 вражеских дронов, 1 - в Винницкой области, есть повреждения.

Украинские Национальные Новости

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