В небе над Украиной за ночь уничтожили ракету Х-59 и 14 ударных дронов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Силы обороны в небе над Украиной в ночь на 23 октября уничтожили запущенные российскими войсками ракету Х-59, 13 дронов типа Shahed и еще один ударный дрон неустановленного типа, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в ночь на 23 октября российские оккупационные войска атаковали «шахедами», управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа.
«Шахедами» противник атаковал с юга (мыс Чауда, Крым), направил их в разных направлениях – южные, восточные и центральные регионы Украины, по маршруту следования ударных БплА работала противовоздушная оборона.
Ракета Х-59 применена с самолета Су-34 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, беспилотник не установленного типа, предположительно, был запущен с северной границы.
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"Благодаря успешной боевой работе зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп, авиации Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, все воздушные цели были уничтожены: 13 БПЛА “Shahed-136/131”, 1 управляемая авиационная ракета Х-59, 1 ударный БПЛА (тип не установлен)", - говорится в сообщении.
Напомним
Над Днепропетровской областью под утро сбили вражескую ракету.