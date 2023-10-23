По Херсону россияне выпустили 46 снарядов, область атаковали 73 раза - ОВА

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"За минувшие сутки противник совершил 73 обстрела, выпустив 469 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", РПГ, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 46 снарядов", - написал прокудин в Telegram.

По словам главы ОВА, "российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры, инженерное сооружение, коммунальное предприятие, учебное заведение и церковь в Херсонском районе; территорию транспортного предприятия и завод в Херсоне".

Напомним

В небе над Украиной за ночь уничтожили ракету Х-59 и 14 ударных дронов.