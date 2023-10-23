По Херсону россияне выпустили 46 снарядов, область атаковали 73 раза - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Российские войска за минувшие сутки 73 раза обстреляли Херсонскую область, попали в частности в завод в Херсоне, объект критической инфраструктуры и церковь в области, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Цитата
"За минувшие сутки противник совершил 73 обстрела, выпустив 469 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", РПГ, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 46 снарядов", - написал прокудин в Telegram.
По словам главы ОВА, "российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры, инженерное сооружение, коммунальное предприятие, учебное заведение и церковь в Херсонском районе; территорию транспортного предприятия и завод в Херсоне".
Напомним
В небе над Украиной за ночь уничтожили ракету Х-59 и 14 ударных дронов.