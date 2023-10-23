россияне обстреляли Дарьевку на Херсонщине: есть пострадавший

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“Из-за вражеского обстрела Дарьевки пострадал мужчина. В больницу доставили пострадавшего 49-летнего местного жителя. Сегодня днем он попал под обстрел. У него минно-взрывная травма, травматическая ампутация нижней конечности и шок. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь”, - написал Прокудин в Telegram.

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российские войска в ночь на 23 октября выпустили по селам Бериславского и Херсонского районов Херсонщины 14 авиабомб, один человек получил ранения.