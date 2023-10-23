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Оккупанты обстреляли линии электропередач на Херсонщине: без света оказались четыре населенных пункта

Киев • УНН

 • 118333 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Жители четырех населенных пунктов Херсонской области остались без электроэнергии в результате сегодняшних обстрелов российских войск. Речь идет о Бериславе, Новобериславе, Шляховом и Томарино, сообщил в понедельник председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует УНН.

Оккупанты обстреляли линии электропередач на Херсонщине: без света оказались четыре населенных пункта

Цитата

“Оккупанты снова ударили по Херсонщине. Поцелили по линиям электропередач. Без света остались Берислав, Новоберислав, Шляховое, Томарино”, - говорится в сообщении.

По его словам, энергетики уже работают и устраняют повреждения.

Дополнение

Также на Херсонщину днем враг сбросил 4 авиабомбы и взрывчатку с дрона. Сначала сообщалось о двух травмированных, позже в ОВА уточнили, что пострадал еще один человек. У 39-летнего мужчины медики диагностировали контузию.

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