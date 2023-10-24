Верещук закликала родини з дітьми залишити небезпечні зони Донецької та Херсонської областей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В Мінреінтеграції підтвердили необхідність евакуації з 8 районів Донецької, та 23 населених пунктів Херсонської області. За словами віцепрем’єрки Ірини Верещук, батьки зобов’язані вивезти дітей, якщо родини проінформовано про примусову евакуацію. Час на збір для родин регулюють органи безпеки та оборони. Про це Верещук заявила в етері телемарафону “Єдині новини”, передає УНН.
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"Якщо оголошується обов'язкова евакуація у примусовий спосіб, батьки зобов'язані виїхати зі своїми дітками. Донеччина, дійсно, це 8 населених пунктів: це Бахмутський і Покровський район, ми говоримо про приблизно 250 діток. А також 23 населених пункти Херсонської області, де майже 802 дітей мають бути евакуйовані",— наголосила на початку свого звернення Ірина Верещук.
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Віцепремʼєр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону відповіла на низку питань, що стосуються затвердженої примусової евакуації з Донецької та Херсонської областей.
Зокрема, Верещук порекомендувала виїжджати цілими родинами, тому що дорослим небезпечно перебувати у окреслених зонах. Також зазначила, що особам, які виїжджають не потрібно боятися — їх зустрінуть в областях, до яких вони приїдуть, а також вони отримають житло та виплати.
“Якщо вони переїжджають завдяки державній евакуації, то ОВА або представники територіальної громади дбають про те, щоб діти були у садочках”, — підтвердила Верещук, але зауважила, що з приводу шкіл, “вітається можливість офлайн навчання”.
Окрім того, відповідаючи на питання про транспорт для евакуації, Верещук звернулась із закликом до міжнародних організацій допомогти транспортом, — зокрема щодо евакуації з Херсонщини. За словами міністерки, на Донеччині Нацполіція підтвердила наявність необхідної кількості бронетранспорту.
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Верещук також відповіла стосовно можливості для ВПО у майбутньому повернутися додому.
“Я хочу зробити це оголошення і поставити акцент, що після евакуації з дітьми назад повернутися неможна буде до того часу, поки інформацію не оприлюднить ОВА. Сили безпеки і оборони інформуватимуть щодо можливості повернення”, — заявила Віцепремʼєр-міністерка в ефірі телемарафону.
Нагадаємо
Через погіршення безпекової ситуації на Херсонщині і Донеччині чиновники ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію людей. Мінреінтеграції розширило відповідний перелік — спільно з представниками місцевої влади, відомство планує вивести малечу із щонайменше 8 міст, сіл та селищ Донецької області, та 23 пунктів Херсонської області. Евакуйованих направлять до гуманітарного хабу, а звідти поїздами та автобусами до Хмельницької, Миколаївської, Одеської, Львівської, Житомирської областей.