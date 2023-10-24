Верещук закликала родини з дітьми залишити небезпечні зони Донецької та Херсонської областей

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В Мінреінтеграції підтвердили необхідність евакуації з 8 районів Донецької, та 23 населених пунктів Херсонської області. За словами віцепрем’єрки Ірини Верещук, батьки зобов’язані вивезти дітей, якщо родини проінформовано про примусову евакуацію. Час на збір для родин регулюють органи безпеки та оборони. Про це Верещук заявила в етері телемарафону “Єдині новини”, передає УНН.