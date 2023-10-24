Верещук призвала семьи с детьми покинуть опасные зоны Донецкой и Херсонской областей

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 10397 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 17800 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 29554 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 112648 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 63775 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 83141 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 235669 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 77098 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 125856 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168213 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4.7м/с
43%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 107007 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 102130 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 157748 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 76399 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 29316 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 112648 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 159027 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 235669 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 280880 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 331769 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 12153 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 30266 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 77288 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 59849 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 58086 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Верещук призвала семьи с детьми покинуть опасные зоны Донецкой и Херсонской областей

Киев • УНН

 • 145746 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Минреинтеграции подтвердили необходимость эвакуации из 8 районов Донецкой, и 23 населенных пунктов Херсонской области. По словам вице-премьера Ирины Верещук, родители обязаны вывезти детей, если семьи проинформированы о принудительной эвакуации. Время на сбор для семей регулируют органы безопасности и обороны. Об этом Верещук заявила в эфире телемарафона “Единые новости”, передает УНН.

Верещук призвала семьи с детьми покинуть опасные зоны Донецкой и Херсонской областей

Цитата

"Если объявляется обязательная эвакуация принудительно, родители обязаны выехать со своими детками. Донетчина, действительно, это 8 населенных пунктов: это Бахмутский и Покровский район, мы говорим о примерно 250 детях. А также 23 населенных пункта Херсонской области, где почти 802 детей должны быть эвакуированы",— отметила в начале своего обращения Ирина Верещук.

Детали

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона ответила на ряд вопросов, касающихся утвержденной принудительной эвакуации из Донецкой и Херсонской областей.

В частности, Верещук порекомендовала выезжать целыми семьями, потому что взрослым опасно находиться в очерченных зонах. Также отметила, что лицам, которые выезжают не нужно бояться — их встретят в областях, в которые они приедут, а также они получат жилье и выплаты.

“Если они переезжают благодаря государственной эвакуации, то ОВА или представители территориальной общины заботятся о том, чтобы дети были в садиках”, — подтвердила Верещук, но заметила, что по поводу школ, “приветствуется возможность офлайн обучения”.

Кроме того, отвечая на вопрос о транспорте для эвакуации, Верещук обратилась с призывом к международным организациям помочь транспортом, — в частности по эвакуации с Херсонщины. По словам министра, в Донецкой области Нацполиция подтвердила наличие необходимого количества бронетранспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На деоккупированной Луганщине остается 81 житель: ОВА призывает к эвакуации

Верещук также ответила относительно возможности для ВПЛ в будущем вернуться домой.

“Я хочу сделать это объявление и поставить акцент, что после эвакуации с детьми обратно вернуться нельзя будет до тех пор, пока информацию не обнародует ОВА. Силы безопасности и обороны будут информировать о возможности возвращения”, — заявила вице-премьер-министр в эфире телемарафона.

Напомним

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью на Херсонщине и Донетчине чиновники приняли решение об обязательной’эвакуации людей. Минреинтеграции расширило соответствующий перечень — совместно с представителями местной власти, ведомство планирует вывести малышей из не менее 8 городов, сел и поселков Донецкой области, и 23 пунктов Херсонской области. Эвакуированных направят в гуманитарный хаб, а оттуда поездами и автобусами в Хмельницкую, Николаевскую, Одесскую, Львовскую, Житомирскую области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$64.72
Bitcoin
$79,919.00
S&P 500
$5,245.13
Tesla
$245.90
Газ TTF
$36.63
Золото
$3,025.35
Ethereum
$1,566.81