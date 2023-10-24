Верещук призвала семьи с детьми покинуть опасные зоны Донецкой и Херсонской областей

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"Если объявляется обязательная эвакуация принудительно, родители обязаны выехать со своими детками. Донетчина, действительно, это 8 населенных пунктов: это Бахмутский и Покровский район, мы говорим о примерно 250 детях. А также 23 населенных пункта Херсонской области, где почти 802 детей должны быть эвакуированы",— отметила в начале своего обращения Ирина Верещук.

Детали

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона ответила на ряд вопросов, касающихся утвержденной принудительной эвакуации из Донецкой и Херсонской областей.

В частности, Верещук порекомендовала выезжать целыми семьями, потому что взрослым опасно находиться в очерченных зонах. Также отметила, что лицам, которые выезжают не нужно бояться — их встретят в областях, в которые они приедут, а также они получат жилье и выплаты.

“Если они переезжают благодаря государственной эвакуации, то ОВА или представители территориальной общины заботятся о том, чтобы дети были в садиках”, — подтвердила Верещук, но заметила, что по поводу школ, “приветствуется возможность офлайн обучения”.

Кроме того, отвечая на вопрос о транспорте для эвакуации, Верещук обратилась с призывом к международным организациям помочь транспортом, — в частности по эвакуации с Херсонщины. По словам министра, в Донецкой области Нацполиция подтвердила наличие необходимого количества бронетранспорта.

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Верещук также ответила относительно возможности для ВПЛ в будущем вернуться домой.

“Я хочу сделать это объявление и поставить акцент, что после эвакуации с детьми обратно вернуться нельзя будет до тех пор, пока информацию не обнародует ОВА. Силы безопасности и обороны будут информировать о возможности возвращения”, — заявила вице-премьер-министр в эфире телемарафона.

Напомним

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью на Херсонщине и Донетчине чиновники приняли решение об обязательной’эвакуации людей. Минреинтеграции расширило соответствующий перечень — совместно с представителями местной власти, ведомство планирует вывести малышей из не менее 8 городов, сел и поселков Донецкой области, и 23 пунктов Херсонской области. Эвакуированных направят в гуманитарный хаб, а оттуда поездами и автобусами в Хмельницкую, Николаевскую, Одесскую, Львовскую, Житомирскую области.