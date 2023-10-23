На деокупованій Луганщині залишається 81 житель: ОВА закликає до евакуації
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Влада закликає 81 громадянина евакуюватися з деокупованих територій у Луганській області на тлі загрози російських обстрілів. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, пише УНН.
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«Ми спілкуємось з людьми для того, щоб вони тимчасово евакуювались з тих районів, тому що було 129 людей, і зараз залишився 81 громадянин. Максимально намагаємось евакуювати, тому що дійсно є загроза як життю їх, так і хлопців наших, які забезпечують доставлення гуманітарної допомоги», - сказав Артем Лисогор.
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За словами голови Луганської ОВА, важко казати про готовність Луганщини до опалювального сезону через те, що ворог розбомбив інфраструктуру. Однак місцеві жителі мають усе необхідне. Усі вони забезпечені печами та портативними зарядними станціями, а воду набирають в колодязях та свердловинах. Також Лисогор наголошує на тому, що попри те, що налагоджувати постачання гуманітарки та забезпечувати людей усім необхідним дуже важко, допомога не припинялася і припинятися не буде.
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