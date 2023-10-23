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На деоккупированной Луганщине остается 81 житель: ОВА призывает к эвакуации

Киев • УНН

 • 126954 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Власти призывают 81 гражданина эвакуироваться с деоккупированных территорий в Луганской области на фоне угрозы российских обстрелов. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, пишет УНН.

На деоккупированной Луганщине остается 81 житель: ОВА призывает к эвакуации

Цитата

«Мы общаемся с людьми для того, чтобы они временно эвакуировались из тех районов, потому что было 129 человек, и сейчас остался 81 гражданин. Максимально стараемся эвакуировать, потому что действительно есть угроза как жизни их, так и ребят наших, которые обеспечивают доставку гуманитарной помощи», - сказал Артем Лысогор.

Детали

По словам главы Луганской ОВА, трудно говорить о готовности Луганской области к отопительному сезону из-за того, что враг разбомбил инфраструктуру. Однако местные жители имеют все необходимое. Все они обеспечены печами и портативными зарядными станциями, а воду набирают в колодцах и скважинах. Также Лысогор отмечает, что несмотря на то, что налаживать поставки гуманитарки и обеспечивать людей всем необходимым очень трудно, помощь не прекращалась и прекращаться не будет.

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