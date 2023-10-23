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The Guardian

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БМ-27 «Ураган»

Ворог минулого тижня активізував наступальні дії на трьох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Російські війська минулого тижня активізували наступальні дії на Авдіївському, Куп'янському та Лиманському напрямках, повідомив у понеділок речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону, пише УНН.

Ворог минулого тижня активізував наступальні дії на трьох напрямках - Генштаб

Цитата

"На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог активізував наступальні дії в районах Синьківки, Іванівки, Кислівки Харківської області та Стельмахівки, Надії, Макіївки, Білогорівки Луганської області. На зазначених напрямках наші воїни відбили близько 170 атак противника, завдали йому численних втрат як у живій силі, так і в техніці", - повідомив Ковальчук.

"На Авдіївському напрямку противник активізував наступальні дії у районах Авдіївки, здійснив близько 80 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій біля Кераміка, Новокалинового, Степового, Тоненького, Сєверного та Первомайського Донецької області", - зазначив речник Генштабу.

Деталі

З його слів, на Мар'їнському та Шахтарському напрямках українські воїни "відбили понад 100 атак у районах Мар'їнки та ще 30 біля Красногорівки, Побєди, Новомихайлівки, північніше Пречистівки, Золотої Ниви, Новомайорського, Старомайорська та Рівнополя".

Загалом, як зазначив речник Генштабу, противник продовжує зосереджувати свої зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках, де тривають важкі бої. Протягом минулого тижня відбулося понад 550 бойових зіткнень.

"Ворог веде шурмові дії відразу на декількох напрямках. Незважаючи на численні втрати в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Своєю чергою, Сили оборони ведуть наступальні дії та мають певні успіхи", - вказав Ковальчук.

Доповнення

Сили оборони на Бахмутському напрямку мають успіх біля Кліщіївки та Андріївки, ворог перекидає додаткові сили.

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