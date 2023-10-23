Враг на прошлой неделе активизировал наступательные действия на трех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Российские войска на прошлой неделе активизировали наступательные действия на Авдеевском, Купянском и Лиманском направлениях, сообщил в понедельник спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"На Купянском и Лиманском направлениях враг активизировал наступательные действия в районах Синьковки, Ивановки, Кисловки Харьковской области и Стельмаховки, Надии, Макеевки, Белогоровки Луганской области. На указанных направлениях наши воины отбили около 170 атак противника, нанесли ему многочисленные потери как в живой силе, так и в технике", - сообщил Ковальчук.
"На Авдеевском направлении противник активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, совершил около 80 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций у Керамика, Новокалиново, Степного, Тоненького, Северного и Первомайского Донецкой области", - отметил спикер Генштаба.
Детали
По его словам, на Марьинском и Шахтерском направлениях украинские воины "отбили более 100 атак в районах Марьинки и еще 30 у Красногоровки, Победы, Новомихайловки, севернее Пречистовки, Золотой Нивы, Новомайорского, Старомайорска и Ровнополя".
В целом, как отметил спикер Генштаба, противник продолжает сосредотачивать свои усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. В течение прошлой недели произошло более 550 боевых столкновений.
"Враг ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях. Несмотря на многочисленные потери в личном составе, вооружении и военной технике, пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. В свою очередь, Силы обороны ведут наступательные действия и имеют определенные успехи", - указал Ковальчук.
Дополнение
Силы обороны на Бахмутском направлении имеют успех возле Клещеевки и Андреевки, враг перебрасывает дополнительные силы.