Сили оборони мають успіх біля Кліщіївки та Андріївки, ворог перекидає додаткові сили - Генштаб

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"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальних дій південніше Бахмута, мають успіх східніше Кліщіївки та східніше Андріївки. У той ще час окупанти здійснили понад 50 невдалих спроб відновити втрачене положення у зазначених районах, а також біля Васюківки, Богданівки та Хромового. Окрім того, у зв'язку зі значними втратами ворог перекидає на цей напрямок додаткові підрозділи", - повідомив Ковальчук.

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Зі слів речника, противник продовжує зосереджувати свої зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутьскому, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках, де тривають важкі бої. Протягом минулого тижня відбулося понад 550 бойових зіткнень.