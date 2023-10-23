Сили оборони мають успіх біля Кліщіївки та Андріївки, ворог перекидає додаткові сили - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Сили оборони України на Бахмутському напрямку мають успіх східніше Кліщіївки та східніше Андріївки, ворог через втрати перекидає сюди додаткові сили, повідомив у понеділок у зведенні за тиждень речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальних дій південніше Бахмута, мають успіх східніше Кліщіївки та східніше Андріївки. У той ще час окупанти здійснили понад 50 невдалих спроб відновити втрачене положення у зазначених районах, а також біля Васюківки, Богданівки та Хромового. Окрім того, у зв'язку зі значними втратами ворог перекидає на цей напрямок додаткові підрозділи", - повідомив Ковальчук.
Доповнення
Зі слів речника, противник продовжує зосереджувати свої зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутьскому, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках, де тривають важкі бої. Протягом минулого тижня відбулося понад 550 бойових зіткнень.