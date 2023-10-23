Силы обороны имеют успех возле Клищеевки и Андреевки, враг перебрасывает дополнительные силы - Генштаб

$41.080.11
45.050.50
ukru
Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач
Эксклюзив
13:48 • 3336 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 19308 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 95241 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 55000 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 77760 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 220200 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 75844 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 124548 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167954 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155849 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.3м/с
41%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 98335 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 93353 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 140943 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 64909 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 17367 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 95230 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 142587 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 220189 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 273454 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 324731 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 8384 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 18505 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 66014 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 57401 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 55795 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Силы обороны имеют успех возле Клищеевки и Андреевки, враг перебрасывает дополнительные силы - Генштаб

Киев • УНН

 • 240054 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Силы обороны Украины на Бахмутском направлении имеют успех восточнее Клищеевки и восточнее Андреевки, враг из-за потерь перебрасывает сюда дополнительные силы, сообщил в понедельник в сводке за неделю спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона, пишет УНН.

Силы обороны имеют успех возле Клищеевки и Андреевки, враг перебрасывает дополнительные силы - Генштаб

Цитата

"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают ведение наступательных действий южнее Бахмута, имеют успех восточнее Клищеевки и восточнее Андреевки. В то же время оккупанты совершили более 50 неудачных попыток восстановить утраченное положение в указанных районах, а также у Васюковки, Богдановки и Хромового. Кроме того, в связи со значительными потерями враг перебрасывает на это направление дополнительные подразделения", - сообщил Ковальчук.

Дополнение

По словам спикера, противник продолжает сосредотачивать свои усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. В течение прошлой недели произошло более 550 боевых столкновений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,240.38
Tesla
$245.15
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04