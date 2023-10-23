Силы обороны имеют успех возле Клищеевки и Андреевки, враг перебрасывает дополнительные силы - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Силы обороны Украины на Бахмутском направлении имеют успех восточнее Клищеевки и восточнее Андреевки, враг из-за потерь перебрасывает сюда дополнительные силы, сообщил в понедельник в сводке за неделю спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают ведение наступательных действий южнее Бахмута, имеют успех восточнее Клищеевки и восточнее Андреевки. В то же время оккупанты совершили более 50 неудачных попыток восстановить утраченное положение в указанных районах, а также у Васюковки, Богдановки и Хромового. Кроме того, в связи со значительными потерями враг перебрасывает на это направление дополнительные подразделения", - сообщил Ковальчук.
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По словам спикера, противник продолжает сосредотачивать свои усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. В течение прошлой недели произошло более 550 боевых столкновений.