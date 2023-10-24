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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсоне взрывы, город атакуют с левобережья

Киев • УНН

 • 228074 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Днепровском районе Херсона слышны взрывы, сообщил руководитель МВА Мрочко, передает УНН.

В Херсоне взрывы, город атакуют с левобережья

Цитата

«Херсон - под вражеским огнем! В Днепровском районе города слышны взрывы. Армия рф атакует с временно оккупированного левобережья», — говорится в сообщении.

Детали

Городской голова посоветовал держаться подальше от окон и беречь себя и своих близких.

Напомним

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью на Херсонщине и Донетчине чиновники приняли решение об обязательной эвакуации людей. Минреинтеграции расширило соответствующий перечень — совместно с представителями местной власти, ведомство планирует вывести малышей из не менее 8 городов, сел и поселков Донецкой области, и 23 пунктов Херсонской области. Эвакуированных направят в гуманитарный хаб, а оттуда поездами и автобусами в Хмельницкую, Николаевскую, Одесскую, Львовскую, Житомирскую области.

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