У Херсоні вчергове за добу чутно вибухи

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У Херсоні лунають вибухи! Місто - під щільним вогнем з боку російських окупаційних військ. Через ворожі обстріли пошкоджені лінії електропередач, є руйнування будинків”, - написав Мрочко у Telegram.

Також голова МВА показав наслідки влучання ворожих снарядів у Корабельному районі Херсона.

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Мрочко повідомляв, що через обстріли знеструмлений центр міста, проводяться ремонтні роботи.

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