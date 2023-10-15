В Херсоне в очередной раз за сутки слышны взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Оккупанты продолжают атаковать Херсон, в городе слышны звуки взрывов. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
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В Херсоне раздаются взрывы! Город - под плотным огнем со стороны российских оккупационных войск. Из-за вражеских обстрелов повреждены линии электропередач, есть разрушения домов”, - написал Мрочко в Telegram.
Также глава МВА показал последствия попадания вражеских снарядов в Корабельном районе Херсона.
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Мрочко сообщал, что из-за обстрелов обесточен центр города, проводятся ремонтные работы.
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