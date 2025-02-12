У Харкові на території ТЦК з ножем і газовим балончиком напали на військового: нападника затримали

У Харкові на території районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки скоєно напад на військовослужбовця ЗСУ з використанням газового балончика та ножа, постраждалому надано медичну допомогу, його життю нічого не загрожує, а нападника затримано поліцією, повідомили в Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у Facebook у середу, пише УНН.

Сьогодні у Харкові на території РТЦК та СП здійснено напад на військовослужбовця Збройних Сил України. (...) Під час нападу злочинець використав газовий балончик та наніс військовослужбовцю Збройних Сил України ножове поранення. На місце події скеровано додаткові екіпажі поліції та карети швидкої допомоги. Нападника затримано співробітниками Національної поліції - повідомили у ТЦК.

В установі наголосили, що "цей злочин стався на тлі ганебної інформаційної кампанії, метою якої є дискредитація військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони України".

"Військовослужбовцю надана необхідна допомога, загрози його життю немає", - вказали у ТЦК.

Зазначається, що тривають оперативні-слідчі дії. Командування та особовий склад обласного й районного ТЦК та СП, як вказано, надають максимальне сприяння слідству.

"Напад на військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни. Переконані, що за результатами розслідування та відповідного судового рішення зловмисник понесе невідворотнє покарання згідно до вимог чинного законодавства", - наголосили у ТЦК.

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