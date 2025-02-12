В Харькове с ножом и газовым баллончиком напали на военного на территории ТЦК: нападавшего задержали
Киев • УНН
На территории РТЦК и СП в Харькове совершено нападение на военнослужащего ВСУ с использованием газового баллончика и ножа. Нападавший задержан. Пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.
В Харькове на территории районного территориального центра комплектования и социальной поддержки совершено нападение на военнослужащего ВСУ с использованием газового баллончика и ножа, пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает, а нападавший задержан полицией, сообщили в Харьковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки в Facebook в среду, пишет УНН.
Сегодня в Харькове на территории РТЦК и СП совершено нападение на военнослужащего Вооруженных Сил Украины. (...) Во время нападения преступник использовал газовый баллончик и нанес военнослужащему Вооруженных Сил Украины ножевое ранение. На место происшествия направлены дополнительные экипажи полиции и кареты скорой помощи. Нападающий задержан сотрудниками Национальной полиции
В учреждении отметили, что "это преступление произошло на фоне позорной информационной кампании, целью которой является дискредитация военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки и Сил обороны Украины".
"Военнослужащему оказана необходимая помощь, угрозы его жизни нет", - указали в ТЦК.
Отмечается, что продолжаются оперативно-следственные действия. Командование и личный состав областного и районного ТЦК и СП, как указано, оказывают максимальное содействие следствию.
"Нападение на военнослужащего при исполнении служебного долга является тяжким преступлением, которое должно быть расследовано в кратчайшие сроки. Убеждены, что по результатам расследования и соответствующего судебного решения злоумышленник понесет неотвратимое наказание в соответствии с требованиями действующего законодательства", - отметили в ТЦК.
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