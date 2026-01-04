У Харкові виявили фрагменти тіла ще однієї жертви атаки рф
Київ • УНН
Голова ОВА Синєгубов повідомив про виявлення фрагментів тіла загиблого в Харкові. Це збільшило кількість жертв п'ятничних вибухів до 6, після удару російських військ 2 січня по центральній частині міста.
У Харкові виявлено фрагменти тіла ще одного загиблого внаслідок атаки рф 2 січня - кількість жертв зросла до шести, повідомив у неділю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Фрагменти тіла ще одного загиблого виявлено в Харкові на місці ворожих ударів
Доповнення
Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що на місці пʼятничних вибухів знайдено ще один фрагмент тіла. Таким чином кількість загиблих від пʼятничних вибухів тоді зросла до пʼяти.
2 січня російські війська завдали удару по центральній частині Харкова. Внаслідок атаки зруйнована торгівельно-офісна будівля та частина прилеглого під'їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку.