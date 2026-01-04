У Харкові виявили фрагменти тіла ще однієї жертви атаки рф

$42.170.00
49.550.00
ukenru
13:19 • 5620 перегляди
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром
11:20 • 23153 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
09:34 • 17578 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 34582 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 46368 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 53717 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 53683 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 49614 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 63577 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 85283 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.3м/с
79%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сили оборони знешкодили 39 ворожих БпЛА під час нічних повітряних атак на УкраїнуPhoto4 січня, 06:36 • 10409 перегляди
Мін'юст нагадав правила складання графіка відпусток: що варто знати роботодавцям4 січня, 06:52 • 8642 перегляди
Протести охопили США після військової операції Трампа у Венесуелі та захоплення Мадуро4 січня, 08:44 • 9514 перегляди
У росії підірвали військовий “Камаз”, який перевозив особовий склад: окупанти зазнали втратVideo11:37 • 6724 перегляди
кадиров з'явився на публіці з тростиною після повідомлень про його госпіталізацію13:58 • 5268 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 86031 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 104749 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 115115 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 251662 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 187544 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Село
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto15:02 • 736 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 19366 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 67378 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 76921 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 74240 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The New York Times
Дипломатка

У Харкові виявили фрагменти тіла ще однієї жертви атаки рф

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Голова ОВА Синєгубов повідомив про виявлення фрагментів тіла загиблого в Харкові. Це збільшило кількість жертв п'ятничних вибухів до 6, після удару російських військ 2 січня по центральній частині міста.

У Харкові виявили фрагменти тіла ще однієї жертви атаки рф

У Харкові виявлено фрагменти тіла ще одного загиблого внаслідок атаки рф 2 січня - кількість жертв зросла до шести, повідомив у неділю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Фрагменти тіла ще одного загиблого виявлено в Харкові на місці ворожих ударів

- повідомив голова ОВА Синєгубов.

Доповнення

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що на місці пʼятничних вибухів знайдено ще один фрагмент тіла. Таким чином кількість загиблих від пʼятничних вибухів тоді зросла до пʼяти.

Кількість жертв атаки на Харків зросла до 5: під завалами виявлено ще одну загиблу особу - Терехов04.01.26, 14:06 • 2780 переглядiв

2 січня російські війська завдали удару по центральній частині Харкова. Внаслідок атаки зруйнована торгівельно-офісна будівля та частина прилеглого під'їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків