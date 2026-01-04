В Харькове обнаружили фрагменты тела еще одной жертвы атаки рф
Киев • УНН
Глава ОВА Синегубов сообщил об обнаружении фрагментов тела погибшего в Харькове. Это увеличило количество жертв пятничных взрывов до 6, после удара российских войск 2 января по центральной части города.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на месте пятничных взрывов найден еще один фрагмент тела. Таким образом, число погибших от пятничных взрывов тогда возросло до пяти.
2 января российские войска нанесли удар по центральной части Харькова. В результате атаки разрушено торгово-офисное здание и часть прилегающего подъезда 4-этажного многоквартирного дома.