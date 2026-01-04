$42.170.00
В Харькове обнаружили фрагменты тела еще одной жертвы атаки рф

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Глава ОВА Синегубов сообщил об обнаружении фрагментов тела погибшего в Харькове. Это увеличило количество жертв пятничных взрывов до 6, после удара российских войск 2 января по центральной части города.

В Харькове обнаружили фрагменты тела еще одной жертвы атаки рф

В Харькове обнаружены фрагменты тела еще одного погибшего в результате атаки рф 2 января - число жертв возросло до шести, сообщил в воскресенье глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Фрагменты тела еще одного погибшего обнаружены в Харькове на месте вражеских ударов

- сообщил глава ОВА Синегубов.

Дополнение

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на месте пятничных взрывов найден еще один фрагмент тела. Таким образом, число погибших от пятничных взрывов тогда возросло до пяти.

Число жертв атаки на Харьков возросло до 5: под завалами обнаружен еще один погибший - Терехов04.01.26, 14:06 • 2846 просмотров

2 января российские войска нанесли удар по центральной части Харькова. В результате атаки разрушено торгово-офисное здание и часть прилегающего подъезда 4-этажного многоквартирного дома.

Юлия Шрамко

