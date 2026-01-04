Число жертв атаки на Харьков возросло до 5: под завалами обнаружен еще один погибший - Терехов
Киев • УНН
В результате российского обстрела Харькова число погибших возросло до пяти. На месте поисково-спасательной операции обнаружили еще один фрагмент тела.
Во время поисково-спасательной операции на месте российского обстрела Харькова был найден еще один фрагмент тела. Это уже пятая жертва, сообщил городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.
Подробности
На месте пятничных взрывов найден еще один фрагмент тела. Таким образом, число погибших от пятничных взрывов возросло до пяти
Дополнение
2 января армия РФ атаковала центр Харькова.
Вечером 3 января мэр информировал об обнаружении третьей жертвы обстрела. В настоящее время продолжается установление личностей погибших. Во время поисково-спасательной операции на месте российского обстрела Харькова спасатели нашли останки еще одного человека - это уже четвертая жертва.