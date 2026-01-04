$42.170.00
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
09:34 • 7768 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 29623 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 41436 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 50740 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 51886 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 48486 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 61980 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 83032 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОП
2 января, 11:39 • 69259 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОП
Число жертв атаки на Харьков возросло до 5: под завалами обнаружен еще один погибший - Терехов

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В результате российского обстрела Харькова число погибших возросло до пяти. На месте поисково-спасательной операции обнаружили еще один фрагмент тела.

Число жертв атаки на Харьков возросло до 5: под завалами обнаружен еще один погибший - Терехов

Во время поисково-спасательной операции на месте российского обстрела Харькова был найден еще один фрагмент тела. Это уже пятая жертва, сообщил городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.

Подробности

На месте пятничных взрывов найден еще один фрагмент тела. Таким образом, число погибших от пятничных взрывов возросло до пяти

- сообщил Терехов.

Дополнение

2 января армия РФ атаковала центр Харькова.

Вечером 3 января мэр информировал об обнаружении третьей жертвы обстрела. В настоящее время продолжается установление личностей погибших. Во время поисково-спасательной операции на месте российского обстрела Харькова спасатели нашли останки еще одного человека - это уже четвертая жертва.

Павел Башинский

Игорь Терехов
Харьков