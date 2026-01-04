$42.170.00
Кількість жертв атаки на Харків зросла до 4: під завалами виявлено ще одну загиблу особу - мер

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Кількість жертв російського обстрілу Харкова зросла до чотирьох. Рятувальники знайшли рештки ще однієї людини, пошукові роботи тривають.

Кількість жертв атаки на Харків зросла до 4: під завалами виявлено ще одну загиблу особу - мер

Під час пошуково-рятувальної операції на місці російського обстрілу Харкова рятувальники знайшли рештки ще однієї людини, це вже четверта жертва. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, пише УНН.

Деталі

Раніше, ввечері 3 січня, мер інформував про виявлення третьої жертви обстрілу. Наразі триває встановлення осіб загиблих.

Нагадаємо, що внаслідок удару російських військ напередодні загинув трирічний хлопчик. Згодом рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку останки його матері. Пошукові роботи на місці трагедії тривають.

Кількість жертв обстрілу Харкова 2 січня зросла до трьох осіб: під завалами виявили фрагменти тіла - ОВА03.01.26, 22:10 • 1974 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Ігор Терехов
Харків