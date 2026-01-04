Кількість жертв атаки на Харків зросла до 4: під завалами виявлено ще одну загиблу особу - мер
Київ • УНН
Кількість жертв російського обстрілу Харкова зросла до чотирьох. Рятувальники знайшли рештки ще однієї людини, пошукові роботи тривають.
Під час пошуково-рятувальної операції на місці російського обстрілу Харкова рятувальники знайшли рештки ще однієї людини, це вже четверта жертва. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, пише УНН.
Деталі
Раніше, ввечері 3 січня, мер інформував про виявлення третьої жертви обстрілу. Наразі триває встановлення осіб загиблих.
Нагадаємо, що внаслідок удару російських військ напередодні загинув трирічний хлопчик. Згодом рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку останки його матері. Пошукові роботи на місці трагедії тривають.
