Кількість жертв атаки на Харків зросла до 4: під завалами виявлено ще одну загиблу особу - мер

Під час пошуково-рятувальної операції на місці російського обстрілу Харкова рятувальники знайшли рештки ще однієї людини, це вже четверта жертва. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, пише УНН.

Деталі

Раніше, ввечері 3 січня, мер інформував про виявлення третьої жертви обстрілу. Наразі триває встановлення осіб загиблих.

Нагадаємо, що внаслідок удару російських військ напередодні загинув трирічний хлопчик. Згодом рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку останки його матері. Пошукові роботи на місці трагедії тривають.

