Число жертв атаки на Харьков возросло до 4: под завалами обнаружен еще один погибший - мэр
Киев • УНН
Число жертв российского обстрела Харькова возросло до четырех. Спасатели нашли останки еще одного человека, поисковые работы продолжаются.
Во время поисково-спасательной операции на месте российского обстрела Харькова спасатели нашли останки еще одного человека, это уже четвертая жертва. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.
Подробности
Ранее, вечером 3 января, мэр информировал об обнаружении третьей жертвы обстрела. Сейчас продолжается установление личностей погибших.
Напомним, что в результате удара российских войск накануне погиб трехлетний мальчик. Впоследствии спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома останки его матери. Поисковые работы на месте трагедии продолжаются.
