19:16
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
Число жертв атаки на Харьков возросло до 4: под завалами обнаружен еще один погибший - мэр

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Число жертв российского обстрела Харькова возросло до четырех. Спасатели нашли останки еще одного человека, поисковые работы продолжаются.

Число жертв атаки на Харьков возросло до 4: под завалами обнаружен еще один погибший - мэр

Во время поисково-спасательной операции на месте российского обстрела Харькова спасатели нашли останки еще одного человека, это уже четвертая жертва. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.

Подробности

Ранее, вечером 3 января, мэр информировал об обнаружении третьей жертвы обстрела. Сейчас продолжается установление личностей погибших.

Напомним, что в результате удара российских войск накануне погиб трехлетний мальчик. Впоследствии спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома останки его матери. Поисковые работы на месте трагедии продолжаются.

Число жертв обстрела Харькова 2 января возросло до трех человек: под завалами обнаружили фрагменты тела - ОВА03.01.26, 22:10 • 1966 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине
Игорь Терехов
Харьков