Кількість жертв атаки на Харків зросла до 5: під завалами виявлено ще одну загиблу особу - Терехов
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Харкова кількість загиблих зросла до п'яти. На місці пошуково-рятувальної операції виявили ще один фрагмент тіла.
Під час пошуково-рятувальної операції на місці російського обстрілу Харкова було знайдено ще один фрагмент тіла. Це вже п’ята жертва, повідомив міський голова Ігор Терехов, пише УНН.
Деталі
На місці пʼятничних вибухів знайдено ще один фрагмент тіла. Таким чином кількість загиблих від пʼятничних вибухів зросла до пʼяти
Доповнення
2 січня армія рф атакувала середмістя Харкова.
Увечері 3 січня, мер інформував про виявлення третьої жертви обстрілу. Наразі триває встановлення осіб загиблих. Під час пошуково-рятувальної операції на місці російського обстрілу Харкова рятувальники знайшли рештки ще однієї людини - це вже четверта жертва.