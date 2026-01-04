$42.170.00
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
09:34 • 7768 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 29623 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 41436 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 50740 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 51886 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 48486 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 61980 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 83032 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 69259 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
Кількість жертв атаки на Харків зросла до 5: під завалами виявлено ще одну загиблу особу - Терехов

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Внаслідок російського обстрілу Харкова кількість загиблих зросла до п'яти. На місці пошуково-рятувальної операції виявили ще один фрагмент тіла.

Кількість жертв атаки на Харків зросла до 5: під завалами виявлено ще одну загиблу особу - Терехов

Під час пошуково-рятувальної операції на місці російського обстрілу Харкова було знайдено ще один фрагмент тіла. Це вже п’ята жертва, повідомив міський голова Ігор Терехов, пише УНН.

Деталі

На місці пʼятничних вибухів знайдено ще один фрагмент тіла. Таким чином кількість загиблих від пʼятничних вибухів зросла до пʼяти

- повідомив Терехов.

Доповнення

2 січня армія рф атакувала середмістя Харкова.

Увечері 3 січня, мер інформував про виявлення третьої жертви обстрілу. Наразі триває встановлення осіб загиблих. Під час пошуково-рятувальної операції на місці російського обстрілу Харкова рятувальники знайшли рештки ще однієї людини - це вже четверта жертва.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Ігор Терехов
Харків