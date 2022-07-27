У Харкові вранці обстріляли два райони: мер повідомляє про шістьох поранених

Цитата

"Росіяни зранку нанесли удари по Індустріальному та Новобаварському районах Харкова. Попередньо - постраждалих немає. В Індустріальному районі близько 5 години окупанти пошкодили будівлю об’єкту критичної інфраструктури. Унаслідок обстрілу горіли також 10 автомобілів. У Новобаварському через обстріл вибиті вікна житлового будинку. На щастя, жертв та постраждалих немає", - зазначив Синєгубов у Telegram.

При цьому мер Харкова Ігор Терехов зазначив у Telegram: "По обстрілу Індустріального району. Все-таки є поранені, шестеро людей. Усіми зараз займаються наші лікарі".

"Був ще ранковий приліт до Новобаварського району. Там, на щастя, без постраждалих та без пожежі. Але вибиті вікна у житловому будинку", - додав Терехов.

Деталі

Що стосується районів області, то, за даними голови ОВА, протягом доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони.



Після 5 години ранку в Чугуївському районі окупанти частково зруйнували триповерхову адміністративну будівлю лісового коледжу.



У Харківському районі після 20 години в селі Циркуни унаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному будинку.



Після 21 години в Дергачівській громаді внаслідок обстрілу горів двоповерховий будинок та автомобіль.



У Богодухівському районі в смт Золочів зруйновані приватний будинок та фермерське господарство. Постраждалих немає.



"Бої з окупантами на Харківщині тривають. Зі ствольної та реактивної артилерії росіяни завдавали ударів по Харківу, Чугуєву, Шевелівці, Краснопіллю. За допомогою понтонних переправ загарбники намагаються покращити свою логістику. Ворог намагався розкрити побудову оборони українських військ в районі населеного пункту Чепіль — українські військові знешкодили окупантів", - повідомив Синєгубов.

Доповнення

На Харківському напрямку українські військові знешкодили російських розвідників.