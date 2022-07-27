У Харкові вранці обстріляли два райони: мер повідомляє про шістьох поранених

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 29797 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 75230 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 116864 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 168423 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 166251 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 167927 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 146046 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114881 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108146 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 305285 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
96 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 89187 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 176717 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 75950 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 64166 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 33825 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 176717 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 305286 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 567173 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 511333 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 712214 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 33139 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 89185 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 119004 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 142046 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155620 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

У Харкові вранці обстріляли два райони: мер повідомляє про шістьох поранених

У Харкові вранці обстріляли два райони: мер повідомляє про шістьох поранених

Київ • УНН

 • 213091 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. У Харкові сьогодні вранці російські окупанти обстріляли два райони, про що повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов, останній повідомляє про шістьох поранених, пише УНН.

Цитата

"Росіяни зранку нанесли удари по Індустріальному та Новобаварському районах Харкова. Попередньо - постраждалих немає. В Індустріальному районі близько 5 години окупанти пошкодили будівлю об’єкту критичної інфраструктури. Унаслідок обстрілу горіли також 10 автомобілів. У Новобаварському через обстріл вибиті вікна житлового будинку. На щастя, жертв та постраждалих немає", - зазначив Синєгубов у Telegram.

При цьому мер Харкова Ігор Терехов зазначив у Telegram: "По обстрілу Індустріального району. Все-таки є поранені, шестеро людей. Усіми зараз займаються наші лікарі".

"Був ще ранковий приліт до Новобаварського району. Там, на щастя, без постраждалих та без пожежі. Але вибиті вікна у житловому будинку", - додав Терехов.

Деталі

Що стосується районів області, то, за даними голови ОВА, протягом доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони.

  • Після 5 години ранку в Чугуївському районі окупанти частково зруйнували триповерхову адміністративну будівлю лісового коледжу.
  • У Харківському районі після 20 години в селі Циркуни унаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному будинку.
  • Після 21 години в Дергачівській громаді внаслідок обстрілу горів двоповерховий будинок та автомобіль.
  • У Богодухівському районі в смт Золочів зруйновані приватний будинок та фермерське господарство. Постраждалих немає.

"Бої з окупантами на Харківщині тривають. Зі ствольної та реактивної артилерії росіяни завдавали ударів по Харківу, Чугуєву, Шевелівці, Краснопіллю. За допомогою понтонних переправ загарбники намагаються покращити свою логістику. Ворог намагався розкрити побудову оборони українських військ в районі населеного пункту Чепіль — українські військові знешкодили окупантів", - повідомив Синєгубов.

Доповнення

На Харківському напрямку українські військові знешкодили російських розвідників.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$85,250.60
Золото
$3,150.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,913.02