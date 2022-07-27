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В Харькове утром обстреляли два района: мэр сообщает о шести раненых

В Харькове утром обстреляли два района: мэр сообщает о шести раненых

Киев • УНН

 • 213091 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. В Харькове сегодня утром российские оккупанты обстреляли два района, о чем сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов, последний сообщает о шести раненых, пишет УНН.

Цитата

"Россияне утром нанесли удары по Индустриальному и Новобаварскому районам Харькова. Предварительно - пострадавших нет. В Индустриальном районе около 5 часов оккупанты повредили здание объекта критической инфраструктуры. В результате обстрела горели также 10 автомобилей. В Новобаварском из-за обстрелов выбиты окна жилого дома. К счастью, жертв и пострадавших нет", - сообщил Синегубов в Telegram.

При этом мэр Харькова Игорь Терехов отметил в Telegram: "По обстрелу Индустриального района. Все-таки есть раненые, шесть человек. Всеми сейчас занимаются наши врачи".

"Был еще утренний прилет в Новобаварский район. Там, к счастью, без пострадавших и без пожара. Но выбиты окна в жилом доме", - добавил Терехов.

Детали

Что касается районов области, то, по данным главы ОВА, в течение суток оккупанты обстреливали Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы.

  • После 5 часов утра в Чугуевском районе оккупанты частично разрушили трехэтажное административное здание лесного колледжа.
  • В Харьковском районе после 20 часов в селе Циркуны в результате обстрела возник пожар в частном доме.
  • После 21 часа в Дергачевской громаде в результате обстрела горел двухэтажный дом и автомобиль.
  • В Богодуховском районе в пгт Золочев разрушены частный дом и фермерское хозяйство. Пострадавших нет.

"Бои с оккупантами в Харьковской области продолжаются. Из ствольной и реактивной артиллерии россияне наносили удары по Харькову, Чугуеву, Шевелевке, Краснополью. С помощью понтонных переправ захватчики пытаются улучшить свою логистику. Враг пытался раскрыть построение обороны украинских войск в войсках — украинские военные обезвредили оккупантов", - сообщил Синегубов.

Дополнение

На Харьковском направлении украинские военные обезвредили российских разведчиков.

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