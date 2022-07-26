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На Харьковском направлении украинские военные обезвредили российских разведчиков – Генштаб

На Харьковском направлении украинские военные обезвредили российских разведчиков – Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. На Харьковском направлении враг силами разведывательной группы пытался раскрыть построение обороны наших войск, оккупанты обезврежены, передает УНН со ссылкой на строительство Генштаба.

Детали

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в частности неподалеку от Борщевой Сосновки, Петровки, Рубежного, Мосьпанового, Чугуева, Светличного и Слатиного. Нанес авиаудары возле Залимана, Мосьпанова и Явирского. Силами разведывательной группы пытался раскрыть строительство обороны наших войск в районе населенного пункта Чепиль. Оккупанты обезврежены.

Добавим

На Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Зноб-Новгородское, Хреновка, Сеньковка и ряд других. Вел воздушную разведку возле Зноб-Новгородского.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 39 870 оккупантов.

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