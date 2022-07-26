На Харьковском направлении украинские военные обезвредили российских разведчиков – Генштаб

Детали

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в частности неподалеку от Борщевой Сосновки, Петровки, Рубежного, Мосьпанового, Чугуева, Светличного и Слатиного. Нанес авиаудары возле Залимана, Мосьпанова и Явирского. Силами разведывательной группы пытался раскрыть строительство обороны наших войск в районе населенного пункта Чепиль. Оккупанты обезврежены.

Добавим

На Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Зноб-Новгородское, Хреновка, Сеньковка и ряд других. Вел воздушную разведку возле Зноб-Новгородского.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 39 870 оккупантов.