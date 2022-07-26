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На Харківському напрямку українські військові знешкодили російських розвідників - Генштаб

На Харківському напрямку українські військові знешкодили російських розвідників - Генштаб

Київ • УНН

 • 133716 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. На Харківському напрямку ворог Силами розвідувальної групи намагався розкрити побудову оборони наших військ, окупантів знешкоджено, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Деталі

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Борщоваої Соснівки, Петрівки, Рубіжного, Мосьпанового, Чугуєва, Світличного та Слатиного. Завдав авіаударів біля Залимана, Мосьпанового та Явірського. Силами розвідувальної групи намагався розкрити побудову оборони наших військ в районі населеного пункту Чепіль. Окупантів знешкоджено.

Додамо

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Хрінівка, Сеньківка та низки інших. Вів повітряну розвідку біля Зноб-Новгородського.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 39 870 окупантів.

Українські Національні Новини

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