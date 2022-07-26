Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 39 870 окупантів

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 26.07 орієнтовно такі:

• особового складу – приблизно 39 870 (+170) осіб ліквідовано,

• танків ‒ 1737 (+7) од,

• бойових броньованих машин ‒ 3959 (+9) од,

• артилерійських систем – 880 (+4) од,

• РСЗВ – 258 (+1) од,

• засоби ППО – 117 (+1) од,

• літаків – 222 (+0) од,

• гелікоптерів – 189 (+1) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3),

• крилаті ракети – 174 (+0),

• кораблі/катери – 15 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 2835 (+3) од,

• спеціальна техніка – 75 (+2).

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, ворог з території білорусі вів повітряну розвідку безпілотником у напрямках Луцька та Ковеля.