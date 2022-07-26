Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 39 870 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 39 870 окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 26.07 орієнтовно такі:
• особового складу – приблизно 39 870 (+170) осіб ліквідовано,
• танків ‒ 1737 (+7) од,
• бойових броньованих машин ‒ 3959 (+9) од,
• артилерійських систем – 880 (+4) од,
• РСЗВ – 258 (+1) од,
• засоби ППО – 117 (+1) од,
• літаків – 222 (+0) од,
• гелікоптерів – 189 (+1) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3),
• крилаті ракети – 174 (+0),
• кораблі/катери – 15 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 2835 (+3) од,
• спеціальна техніка – 75 (+2).
У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо
За даними Генштабу ЗСУ, ворог з території білорусі вів повітряну розвідку безпілотником у напрямках Луцька та Ковеля.