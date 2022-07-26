Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 39 870 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 39 870 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 26.07 ориентировочно такие:
• личного состава – примерно 39 870 (+170) человек ликвидировано,
• танков ‒ 1737 (+7) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 3959 (+9) ед,
• артиллерийских систем – 880 (+4) ед,
• РСЗВ – 258 (+1) ед,
• средства ПВО – 117 (+1) ед,
• самолетов – 222 (+0) ед,
• вертолетов – 189 (+1) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 722(+3),
• крылатые ракеты – 174(+0),
• корабли/катера – 15 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 2835 (+3) ед,
• специальная техника – 75 (+2).
В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Бахмутском направлении.
Напомним
По данным Генштаба ВСУ, враг с территории беларуси вел воздушную разведку беспилотником в направлениях Луцка и Ковеля.