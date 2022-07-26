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Генштаб: ворог з території білорусі вів повітряну розвідку БпЛА у напрямках Луцька та Ковеля

Генштаб: ворог з території білорусі вів повітряну розвідку БпЛА у напрямках Луцька та Ковеля

Київ • УНН

 • 222059 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. На Волинському та Поліському напрямках, в збройних силах республіки білорусь, було проведено тренування зі зв’язку пунктів управління. З території цєї країни відзначалося ведення повітряної розвідки БпЛА оперативно-тактичного рівня у напрямках на міста Луцьк та Ковель Волинської області. Зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь, пише Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Хрінівки Чернігівської області та Товстодубового Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування наших військ.

На Харківському напрямку здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Борщова, Питомник, Соснівка, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Рубіжне, Дуванка, Мосьпанове, Руська Лозова, Чугуїв, Клугино-Башкирівка, Світличне, Пришиб та Слатине. Завдав авіаударів біля Залимана та Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв райони Норцівки, Богородичного, Долини, Чепіля, Грушувахи та Великої Комишувахи.

На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах покращити тактичне положення та створенні умов для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворожі підрозділи поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних речовин.

На Краматорському напрямку обстріли із ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Кривої Луки, Закітного, Дронівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Спірного та Переїзного. Ворог завдав авіаударів біля Спірного та Серебрянки. Ворожі штурмові дії в районах Спірного та Національного природного парку “Святі Гори” наші воїни успішно відбили та відкинули противника назад.

На Бахмутському напрямку ворог здійснює артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Костянтинівка, Весела Долина, Зайцеве, Вершина, Семигір’я, Кодема, Травневе, Майорськ та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів біля Соледара, Веселої Долини та території Вуглегірської ТЕС.
Штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Семигір’я завершились для ворога втратами та відступом. Але підрозділи противника намагаються вести наступ у напрямку Покровського, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Обстріли зафіксовано зокрема біля Авдіївки, Зеленого Поля, Оріхова, Щербаків та Кам’янського.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує оборонятися, зосереджує зусилля на недопущені просування наших військ. Здійснював обстріли із артилерії та танків по лінії зіткнення. Також завдав авіаударів біля Великого Артакового, Калуги та Ольгиного. Вів повітряну розвідку БпЛА.

В акваторії Чорного моря поза пунктами базування перебувають два носія крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Наші літаки та гелікоптери продовжують завдавати авіаційних ударів по скупченнях живої сили та військової техніки противника на визначених напрямках. Окупанти і далі зазнають значних втрат у боях із українськими воїнами.

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