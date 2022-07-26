Українські захисники знищили пункт управління ворожої армії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. ЗСУ знищили командний пункт 11-ї окремої десантно-штурмової бригади загарбників та склад боєприпасів у районі населеного пункту П'ятихатки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Деталі
В черговий раз ворожі сили кількістю до РТГр із залученням резервів, спробували здійснити наступальні дії з напрямку Іщенки на Білогірку. Зазнавши втрат, ретирувалися.
Протягом дня противником нанесено три удари: опівдні, з літаків, з напрямку тимчасово окупованої території випущено 2 ракети Х-59 по Миколаївський області. Одна крилата ракета влучила поблизу Великого Артакового, друга – по околицях Калуги. Без втрат.
Годиною пізніше в районі Новогригорівки вдарила пара Ка-52. Без втрат.
Надвечір парами штурмовиків та ударних Ка-52 атаковано Андріївку. Втрат не допущено.
Натомість нашою авіацією нанесено 7 ударів по місцях дислокації та розгортання підрозділів: 6 опорних пунктів, скупчення озброєння та військової техніки та командно-спостережний пункт в Бериславському та Херсонському районах області.
Узагальнені дані щодо ворожих втрат свідчать, що південні степи України зачищено від 48 рашистів, 4 танків Т-72, ста п’ятдесяти двох міліметрової гармати-гаубиці, самохідної артилерійської установки, 3 одиниць броньованої та 3 – автомобільної техніки. Знищено пункт управління 11-ої окремої десантно-штурмової бригади рашистів та їх склад боєприпасів в районі П'ятихатки.
Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.
Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі змін складу та задач не має.
2 ракетоносії та 1 вдк чатують, решта корабельно-катерного складу переховується в ракетно безпечних районах моря поблизу Кримського півострова. Тож загрози ракетного удару та висадки десанту залишаються активними в ворожих планах.
Цитата
"Море після шторму може бути надто щедрим на неприємні сюрпризи. Зважте на це, перед тим, як планувати свій відпочинок на узбережжі. Дотримуйтесь заходів безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну небезпеку, не орієнтуйте ворога і не викривайте дій й розташування наших підрозділів. Будьте свідомими і пильними. Разом до Перемоги!", - йдеться в повідомленні.
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