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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские защитники уничтожили пункт управления вражеской армии

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. ВСУ уничтожили командный пункт 11 отдельной десантно-штурмовой бригады захватчиков и состав боеприпасов в районе населенного пункта Пятихатки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Детали

В очередной раз вражеские силы количеством в РТГр с привлечением резервов попытались осуществить наступательные действия по направлению Ищенки на Белогорку. Понеся потери, ретировались.

В течение дня противником нанесено три удара: в полдень, из самолетов, с направления временно оккупированной территории выпущено 2 ракеты Х-59 по Николаевской области. Одна крылатая ракета попала вблизи Большого Артакова, вторая – по окрестностям Калуги. Без потерь.

Часом позже в районе Новогригорьевки ударила пара Ка-52. Без потерь.

К вечеру парами штурмовиков и ударных Ка-52 атакована Андреевка. Потери не допущены.

Нашей авиацией нанесено 7 ударов по местам дислокации и развертывания подразделений: 6 опорных пунктов, скопления вооружения и военной техники и командно-наблюдательный пункт в Бериславском и Херсонском районах области.

Данные по враждебным потерям свидетельствуют, что южные степи Украины зачищены от 48 рашистов, 4 танков Т-72, ​​ста пятидесяти двух миллиметровой пушки-гаубицы, самоходной артиллерийской установки, 3 единиц бронированной и 3 – техники. Уничтожен пункт управления 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады рашистов и их состав боеприпасов в районе Пятихатки.

Окончательные потери врага – доразведываются.

Корабельная группировка вражеских сил в Черном море изменений состава и задач не имеет.

2 ракетоносителя и 1 вдк караулят, остальные корабельно-катерные составы скрываются в ракетно безопасных районах моря вблизи Крымского полуострова. Так что угрозы ракетного удара и высадки десанта остаются активными во вражеских планах.

Цитата

"Море после шторма может быть слишком щедрым на неприятные сюрпризы. Учтите это, перед тем, как планировать свой отдых на побережье. Соблюдайте меры безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной опасности, не ориентируйте врага и не разоблачайте действий и расположение наших подразделений. Будьте сознательными и бдительными. Вместе к Победе!", - говорится в сообщении.

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