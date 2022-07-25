ЗСУ знищили ворожі склади з боєприпасами та спостережний пункт нацгвардії рф

Деталі

Також знищені 66 російських окупантів, п’ять танків, дві самохідні гаубиці "Гвоздика", три одиниці броньованої та дев’ять - автомобільної техніки.

Крім цього, ЗСУ знищили безпілотник "Мерлін-ВР" поблизу Іванівки, де загарбники намагалися провести повітряну розвідку. Остаточні втрати ворога - уточнюються.

Наша авіація завдала п’ять ударів по ворогу. Зокрема атаковані 3 ворожі опорні пункти в Бериславському районі, пари Мі-8 та Мі-24 відпрацювали 2 ворожі опорні пункти в Херсонському. Загалом ракетно-артилерійські підрозділи наших військ виконали близько 190 вогневих завдань.

Нагадаємо

В Чорному морі триває маневрування 10 одиниць корабельно-катерного складу ворожого флоту вздовж Кримського півострова до Анапи.