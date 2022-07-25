В Чорному морі маневрують 10 одиниць корабельного складу окупантів

Деталі

Як зазначається, 2 ракетних та 1 великий десантний корабель – напоготові застосування. Таким чином ворог позначає загрозу ракетних ударів та зберігає ефект імовірності проведення десантної операції.

Цитата

"Тримайте емоційну рівновагу й зосередженість, дотримуйтесь правил та алгоритмів дій за сигналами тривог, не наражайте себе на небезпеку і не бентежте фейковими повідомленнями. Довіряйте силам оборони і достовірним джерелам інформації. Йдемо до Перемоги! Все буде Україна!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

За п'ять місяців повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 39 520 окупантів.