В Чорному морі маневрують 10 одиниць корабельного складу окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. В Чорному морі триває маневрування 10 одиниць корабельно-катерного складу ворожого флоту вздовж Кримського півострова до Анапи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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Як зазначається, 2 ракетних та 1 великий десантний корабель – напоготові застосування. Таким чином ворог позначає загрозу ракетних ударів та зберігає ефект імовірності проведення десантної операції.
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"Тримайте емоційну рівновагу й зосередженість, дотримуйтесь правил та алгоритмів дій за сигналами тривог, не наражайте себе на небезпеку і не бентежте фейковими повідомленнями. Довіряйте силам оборони і достовірним джерелам інформації. Йдемо до Перемоги! Все буде Україна!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
За п'ять місяців повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 39 520 окупантів.