В Черном море маневрируют 10 единиц корабельного состава оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Черном море продолжается маневрирование 10 единиц корабельно-катерного состава вражеского флота вдоль Крымского полуострова к Анапе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Детали
Как отмечается, 2 ракетных и 1 большой десантный корабль – наготове применения. Таким образом, враг обозначает угрозу ракетных ударов и сохраняет эффект вероятности проведения десантной операции.
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"Держите эмоциональное равновесие и сосредоточенность, соблюдайте правила и алгоритмы действий по сигналам тревог, не подвергайте себя опасности и не смущайте фейковыми сообщениями. Доверяйте силам обороны и достоверным источникам информации. Идем к Победе! Все будет Украина!", - говорится в сообщении.
Напомним
За пять месяцев полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 39 520 оккупантов.