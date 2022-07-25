В Черном море маневрируют 10 единиц корабельного состава оккупантов

Детали

Как отмечается, 2 ракетных и 1 большой десантный корабль – наготове применения. Таким образом, враг обозначает угрозу ракетных ударов и сохраняет эффект вероятности проведения десантной операции.

Цитата

"Держите эмоциональное равновесие и сосредоточенность, соблюдайте правила и алгоритмы действий по сигналам тревог, не подвергайте себя опасности и не смущайте фейковыми сообщениями. Доверяйте силам обороны и достоверным источникам информации. Идем к Победе! Все будет Украина!", - говорится в сообщении.

Напомним

За пять месяцев полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 39 520 оккупантов.