Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 39 520 окупантів

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 24.07 орієнтовно такі:

особового складу – приблизно 39 520 (+280) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1722 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 3942 (+13) од,

артилерійських систем – 869 (+5) од,

РСЗВ ‒ 255 (+2) од,

засоби ППО – 113 (+0) од,

літаків – 221 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+0),

крилаті ракети – 170 (+3),

кораблі/катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2823 (+3) од,

спеціальна техніка – 73 (+1).

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Краматорському напрямку.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, рашисти періодично ведуть повітряну розвідку у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.