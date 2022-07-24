Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 39 520 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. За п'ять місяців повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 39 520 окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 24.07 орієнтовно такі:
особового складу – приблизно 39 520 (+280) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1722 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 3942 (+13) од,
артилерійських систем – 869 (+5) од,
РСЗВ ‒ 255 (+2) од,
засоби ППО – 113 (+0) од,
літаків – 221 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+0),
крилаті ракети – 170 (+3),
кораблі/катери – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2823 (+3) од,
спеціальна техніка – 73 (+1).
У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Краматорському напрямку.
Нагадаємо
За даними Генштабу ЗСУ, рашисти періодично ведуть повітряну розвідку у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.