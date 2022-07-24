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Генштаб: ворог періодично веде повітряну розвідку в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей

Генштаб: ворог періодично веде повітряну розвідку в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей

Київ • УНН

 • 176115 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли у районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Гудове, Яструбине, Білопілля і Грабовське на Сумщині. Крім того, періодично веде повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей, інформує Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати визначені завдання з посилення охорони в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли у районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Гудове, Яструбине, Білопілля і Грабовське на Сумщині. Крім того, періодично веде повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Питомник, Петрівка, Новомиколаївка, Старий Салтів, Благодатне, Прудянка, Лісне, Леб’яже, Коробочкине, Дергачі, Перемога та інших.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв із артилерії, зокрема, райони Чепіля, Богородичного та Адамівки.
На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано біля Стародубівки, Дронівки, Пискунівки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки. Також окупанти задіяли БпЛА.

На Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Зайцеве, Вершина, Берестове, Шуми, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутське, Покровське, Новолуганське, Веселе та інших. Задіяв штурмову та армійську авіацію.

З різних напрямків ворог вів штурмові дії з метою встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС. Українські воїни знову відкинули окупантів назад.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксуються систематичні обстріли в районах населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Веселе, Авдіївка, Красногорівка та багатьох інших. Ворожий БпЛА діяв біля Малої Токмачки та Новодарівки. На окремих ділянках окупанти намагаються удосконалити інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Обстрілював цивільну та військову інфраструктуру біля Червоної Долини, Киселівки, Тернівки, Добрянки, Олександрівки, Кобзарців, Лепетихи та інших.

Наші ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи на визначених напрямках продовжують бити по опорних пунктах, місцях зосередження та складах противника.

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