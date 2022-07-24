Українські захисники знищили понад 50 російських окупантів

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Українською авіацією протягом бойового дня нанесено 6 ударів по ворожих скупченнях живої сили та техніки, по опорному пункту. Остаточні дані дорозвідуються.

"Тим часом підтверджені втрати ворога: 54 рашисти, 3 танки Т-62, 3 реактивні системи залпового вогню "Град", гармата "Мста-Б", броньована та автомобільна техніка, а також знищено склад з боєприпасів та пункт боєпостачання на Херсонщині", - йдеться в повідомленні.

У суботу противник силами понад 50 вояків за підтримки двох танків Т-62 та одного БТРа-82А проводив наступальні дії у напрямку Сухий Ставок, Андріївка та силами до мотострілецького та танкового взводів у напрямку Брускінське, Білогірка, але успіху не мав.

Впродовж дня ворог ще кілька разів атакував.

"Ударний Ка-52 виконував завдання в районі Білогірки. Без наших втрат. Мі-8 також зазнав невдачі в районі Новомиколаївки. Без наших втрат", - пише ОК "Південь.

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