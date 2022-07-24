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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 33101 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Українські захисники знищили понад 50 російських окупантів

Українські захисники знищили понад 50 російських окупантів

Київ • УНН

 • 136358 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. На півдні ЗСУ за добу знищили 54 російських загарбників. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.

Деталі

Українською авіацією протягом бойового дня нанесено 6 ударів по ворожих скупченнях живої сили та техніки, по опорному пункту. Остаточні дані дорозвідуються.

"Тим часом підтверджені втрати ворога: 54 рашисти, 3 танки Т-62, 3 реактивні системи залпового вогню "Град", гармата "Мста-Б", броньована та автомобільна техніка, а також знищено склад з боєприпасів та пункт боєпостачання на Херсонщині", - йдеться в повідомленні.

У суботу противник силами понад 50 вояків за підтримки двох танків Т-62 та одного БТРа-82А проводив наступальні дії у напрямку Сухий Ставок, Андріївка та силами до мотострілецького та танкового взводів у напрямку Брускінське, Білогірка, але успіху не мав.

Впродовж дня ворог ще кілька разів атакував.

"Ударний Ка-52 виконував завдання в районі Білогірки. Без наших втрат. Мі-8 також зазнав невдачі в районі Новомиколаївки. Без наших втрат", - пише ОК "Південь.

Нагадаємо 

В Чорному морі корабельне угруповання маневрує неподалік мису Тарханкут в напрямку Анапи. Два ракетоносія готові до нанесення ракетних ударів 16-ма "Калібрами".

Українські Національні Новини

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