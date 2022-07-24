Украинские защитники уничтожили более 50 российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. На юге ВСУ за сутки уничтожили 54 российских захватчика. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
Детали
Украинской авиацией в течение боевого дня нанесено 6 ударов по вражеским скоплениям живой силы и техники, по опорному пункту. Окончательные данные доразведываются.
"Между тем подтверждены потери врага: 54 рашиста, 3 танка Т-62, 3 реактивные системы залпового огня "Град", пушка "Мста-Б", бронированная и автомобильная техника, а также уничтожен склад из боеприпасов и пункт боеснабжения на Херсонской области", - говорится в сообщении.
В субботу противник силами более 50 воинов при поддержке двух танков Т-62 и одного БТРа-82А проводил наступательные действия в направлении Сухой Пруд, Андреевка и силами к мотострелковому и танковому взводам в направлении Брускинское, Белогорка, но успеха не имел.
В течение дня враг еще несколько раз атаковал.
"Ударный Ка-52 выполнял задание в районе Белогорки. Без наших потерь. Ми-8 также потерпел неудачу в районе Новониколаевки. Без наших потерь", - пишет ОК "Юг.
Напомним
В Черном море корабельная группировка маневрирует неподалеку от мыса Тарханкут в направлении Анапы. Два ракетоносителя готовы к нанесению ракетных ударов 16 "Калибрамы".